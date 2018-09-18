Güney ve Kuzey Hollanda Millî Görüş Teşkilatları Bu yılda ellerinde güllerle sokaklara inip ...Devamı »
Bölge Başkanı Erdoğan’dan başkonsolos Aytaç Yılmaz’a Tanışma Ziyareti
Yılmaz: “Konuşarak her sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum” Hollanda İslam Federasyonu (NIF) başkan...
Bölge Başkanı Erdoğan: Burada Yetişen Gençler Buradaki Fetvaları Dikkate Almalılar
Hollanda İslam Federasyonu şube imamları ile aylık mutat toplantısını bu kez bölge merkez bin...
Rotterdam Milli Görüş Gençlik Teşkilat Pazar Meydanında Aşure Dağıttı
Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Birlik Gençlik Teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, pazara alışveriş...
IGMG 4. Altın Hilal Uluslararası Kısa Filim Yarışması Sonuçlandı
Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen 4. Altın Hilal Uluslşararası Kısa filim galasına Avrupa’nın çeş...
Oss Kentinde Feci Tren Kazası: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Hollanda’nın Brabant bölgesinde bulunan Oss kentinde bu sabah (20 Eylül 2018) sabah saat 8.30...
-
Milli Görüş:İnternational University of Applied Sciences in Amsterdam’ı açtı
Budak: Tecrübemizle ve Allah’ın Yardımıyla Bu üniversiteyi Yürüteceğiz Milli görüş teşkilatlarının yıllardır çalışmasını yürüttüğü üniversite ...Devamı »
-
“Anne Var Ben Ölmek…”
-
EN MUTLU İNSAN KİMDİR?
-
Ramazan Paylaşma ve Empati Ayıdır
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ramazan ayı başlangıcı münasebetiyle bir mesaj ...Devamı »
-
Erdoğan: Kur’an’ı Kerim Okuyan Çocuklarımız Bizim En Büyük İftihar Kaynağımızdır
-
“Açık Cami Günü“- Schiedam Merkez Camii Kapılarını Komşularına Açtı
-
Oss Livekamp’ta Her Bakımdan Dolu Dolu Bir Alemlere Rahmet Programı
-
DENK Partisi 14 İlde 71 Adayla 21 Mart Seçimlerinde Biz de Varız Diyor
Hollanda’da 15 Mart 2017 yapılan milletvekili seçimlerinde üstün bir başarı göstererek meclise 3 milletvekili ile ...Devamı »
-
DENK 15 Martta Tarih Yazmakta İddialı
-
Büyükelçi Arslan: Her iki ülkeyi de kucaklayın
-
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU Rotterdam’daydı
Namı diğer Tahsin Paşa Canlı Performansla Kadim Değerlerimizi Anlattı TRT-1 ekranlarında yayınlanan “Sevda Kuşun ...Devamı »
-
Yaramış ve Yılmaz ailelerinin en mutlu günü
-
‘ZA’ Hayellerim gerçek oldu!
-
NETUBA Yeni Göreve Başlayan Rotterdam T C. Baskonsolosunu ziyaret Etti
Haber: Mustafa Koyuncu Rotterdam şehrinin yeni görevine başlayan TC. Başkonsolosu Sayın Aytaç Yılmaz kurum ...Devamı »
-
MÜSİAD RAMAZANI DUALARLA UĞURLADI
-
KOSGEB’DEN ÖZGAZİ’YE İŞ ZİYARETİ